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РЖД предлагает билеты со скидкой до девяноста процентов

Экономика, 17:25 22 мая 2018

Фото из официальной группы РЖД во "ВКонтакте"

Билеты на поезда дальнего следования со скидкой до 90% предлагает пассажирам РЖД. Акция продлится с 21 по 25 мая.

Скидка до 90% на плацкартные вагоны и до 70% на верхние полки купе распространяется на поезда до Брянска, Новосибирска, Омска, Астрахани, Липецка, Москвы, Санкт-Петербурга, Львова и Йошкар-Олы с отправлением с 21 мая по 7 июня. Купить билеты можно как в кассах вокзалов, так и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и на сайте.

Акцию приурочили к началу летних школьных каникул. Ежедневно в акции участвуют две пары поездов. Подробнее об акции и участвующих в ней направлениях можно узнать на официальном сайте в разделе "Акции/специальные тарифы". Скидки применяются к стоимости проезда без учета сервисных услуг и платы за постельное белье, сообщают в пресс-службе РЖД.

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# билеты , поезда , РЖД , скидки

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