РЖД предлагает билеты со скидкой до девяноста процентов

Фото из официальной группы РЖД во "ВКонтакте" Фото из официальной группы РЖД во "ВКонтакте"

Билеты на поезда дальнего следования со скидкой до 90% предлагает пассажирам РЖД. Акция продлится с 21 по 25 мая.

Скидка до 90% на плацкартные вагоны и до 70% на верхние полки купе распространяется на поезда до Брянска, Новосибирска, Омска, Астрахани, Липецка, Москвы, Санкт-Петербурга, Львова и Йошкар-Олы с отправлением с 21 мая по 7 июня. Купить билеты можно как в кассах вокзалов, так и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и на сайте.

Акцию приурочили к началу летних школьных каникул. Ежедневно в акции участвуют две пары поездов. Подробнее об акции и участвующих в ней направлениях можно узнать на официальном сайте в разделе "Акции/специальные тарифы". Скидки применяются к стоимости проезда без учета сервисных услуг и платы за постельное белье, сообщают в пресс-службе РЖД.