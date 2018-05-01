РЖД предлагает билеты со скидкой до девяноста процентов
Билеты на поезда дальнего следования со скидкой до 90% предлагает пассажирам РЖД. Акция продлится с 21 по 25 мая.
Скидка до 90% на плацкартные вагоны и до 70% на верхние полки купе распространяется на поезда до Брянска, Новосибирска, Омска, Астрахани, Липецка, Москвы, Санкт-Петербурга, Львова и Йошкар-Олы с отправлением с 21 мая по 7 июня. Купить билеты можно как в кассах вокзалов, так и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и на сайте.
Акцию приурочили к началу летних школьных каникул. Ежедневно в акции участвуют две пары поездов. Подробнее об акции и участвующих в ней направлениях можно узнать на официальном сайте в разделе "Акции/специальные тарифы". Скидки применяются к стоимости проезда без учета сервисных услуг и платы за постельное белье, сообщают в пресс-службе РЖД.