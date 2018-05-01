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Последний звонок на Ямале прозвучит 24 мая

Общество, 17:03 22 мая 2018

Последний звонок. Фото с kraism.by

Праздник "Последний звонок " для выпускников 9 и 11 классов пройдет по всему Ямало-Ненецкому автономному округу 24 мая, сообщает администрация Салехарда. 

В 2017-2018 учебном году из школ Салехарда выпускается 271 11-классник и 556 девятиклассников. Уже на следующий день начинается горячая пора государственной итоговой аттестации.

Первым экзаменом в календаре государственной итоговой аттестации для девятых классов станет иностранный язык, он пройдет 25 мая. Первый ЕГЭ - по географии и информатике - 28 мая.

Соб. Инф.

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# ГИА , ЕГЭ , ОГЭ , последний звонок , школьники , экзамен

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