Тюменскую уникальную технологию для ТЭК испытают на месторождениях Роснефти

Фото www.utmn.ru. Фото www.utmn.ru.

Тюменская установка, которая заменит импортную технологию гидравлического разрыва пластов, пройдет испытания на месторождениях Роснефти осенью 2018 года, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Это второй совместный проект ТюмГУ и многопрофильного холдинга "Группа ГМС". С 2016 года они в содружестве с другими научными организациями и промышленными предприятиями занимаются разработкой и созданием технологии и комплекса оборудования для термохимического воздействия на нефтегазоносные пласты бинарными составами. Разработка позволит увеличить добычу углеводородного сырья, восстановить экологическую обстановку на месторождениях и заменит импортную технологию гидравлического разрыва пластов праппант-гелевыми составами.

Уникальные технологии от ученых и оборудование, созданное на тюменском заводе "Сибнефтемаш", входящем в Группу ГМС, прошли опытно-промышленные испытания в различных условиях на месторождениях нескольких нефтяных компаний.

"В настоящий момент готовимся к новым испытаниям, создаем еще один элемент комплекса оборудования – станцию контроля и управления, которая позволит регистрировать пластовые процессы до и после обработки в режиме онлайн. Также будем отрабатывать новые технологические режимы и составы бинарных смесей", - рассказал директор по НИОКР бизнес-единицы "Нефтегазовое оборудование и проекты" ООО "УК "Группа ГМС" Александр Лищук.

Очередные испытания запланированы на осень на месторождениях Роснефти, а в конце года они будут проведены в ряде других государственных нефтегазовых компаний. В числе потенциальных заказчиков новых технологий и оборудования фактически все российские добывающие нефтегазовые предприятия.

Интерес к этой работе проявляет Азербайджанская государственная нефтяная компания СОКАР. Разработчики надеются продемонстрировать иностранцам технологию в действии не только на континентальных месторождениях, но и на морских.

"Есть другие зарубежные компании, обратившие внимание на наши разработки, в частности из Канады, Кореи, Арабских стран, но мы пока хотим сосредоточиться на отечественном рынке", – добавил Александр Лищук.