Фотокорреспондент агентства "Тюменская линия" Сергей Русанов стал победителем проекта "Я живу в России"

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Итоговая фотовыставка мультимедийного проекта "Я живу в России" открылась в московском фотоцентре на Гоголевском бульваре 22 мая.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев на открытии фотовыставки отметил, что цель проекта, стартовавшего в октябре 2017 года на международном форме СМИ "Вся Россия" в Дагомысе, вернуть в медиапространство страны материалы о жизни и судьбах обычных людей, которые заботятся о своей семье и близких, выполняют порой рутинную, но нужную обществу работу. "Эти простые люди нужны и важны, на них держится вся Россия. Каждый из них красив, потому что умеет созидать и сознает смысл жизни. Реализация проекта в большинстве регионов страны позволила людям, которые живут, работают, учатся в России почувствовать, что в медиапространстве есть место каждому из них", - сказал он.

По словам Соловьева, интерес к фотожурналистике, репортажной, документальной фотографии и видеосъемке вырос как никогда в мире, и связан прежде всего с доступностью качественной цифровой фиксации событий и сюжетов мобильными устройствами.

Автор и организатор проекта "Я живу в России", секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян подчеркнул, что конкурс объединил медиапространство всей страны и фотовыставка представляет социальный срез населения от Калининграда до Владивостока.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения конкурса в номинациях "Статьи", "Тележурналистика", "Интернет-журналистика" и "Фотожурналистика". В последней номинации диплом победителя вручили фотокорреспонденту ИА "Тюменская линия" Сергею Русанову за репортаж "Русская Арктика" о жизни и быте ямальских оленеводов.

По словам организаторов конкурса, самыми активными участниками стали авторы из Тюменской области, опубликовавшие материалы на официальном сайте проекта. Среди финалистов выставки работы тюменцев Нины Корякиной с серией "Видящие сердцем", Виктора Тюменцева с серией "Один день строительной бригады", Натальи Габрусь с репортажем "Как белоруссы День России отмечали" и Ивана Горбунова с фотоочерком "Автобусный маршрут".

Отметим, что 21 мая Союз журналистов России подписал положение о проведении XVII межрегионального конкурса репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова", финал которого состоится в Тобольске 29 июля 2018 года. Союз журналистов России совместно с правительством Тюменской области выступает соучредителем фотоконкурса. Организаторы призывают фотолюбителей и профессионалов принять в нем участие, прислав работы на сайт до 30 июня.