Форум оркестров национальных инструментов хотят организовать в Тюмени

Форум оркестров. Фото организаторов. Форум оркестров. Фото организаторов.

Международный форум национальных оркестров планируют провести в Тюмени в 2019 году, посвятив его 60-летию Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л. Ф. Беззубова.

Как рассказал главный дирижер коллектива Владимир Лавришин, обращение с предложением о проведении мероприятия в адрес директора департамента культуры Тюменской области Виктора Новокаускаса составили и подписали участники Международного форума дирижеров.

"Я стал инициатором этого мероприятия. Мы планируем провести форум в начале ноябре-конце декабря 2019 года, когда наш оркестр имени Беззубова будет праздновать 60-летие. Будем подавать идею о форуме на грант. Возможность проведения форума в Тюмени мы обсудили с ректором Тюменского государственного института культуры Игорем Шишкиным", - Владимир Лавришин.

Идею проведения мероприятия в областной столице поддержали участники международного форума дирижеров, который прошел в Костанайской областной филармонии с 14 по 19 мая. Форум в 2018 году посвятили 10-летию оркестра казахских народных инструментов Костанайской областной филармонии им. Е. Умурзакова. "Форум дирижеров - это редкое событие. Впервые он проводился в 1998 году. Мы решили пригласить ведущих маэстро оркестра", - пояснил Владимир Лавришин.

Такими гостями стали народный артист Республики Узбекистан, до выхода на пенсию возглавлявший национальный оркестр народных инструментов страны, Фарух Садыков, главный дирижер Казахского государственного академического оркестра народных инструментов им. Курмангазы Арман Жудебаев, долгое время возглавлявший национальный симфонический оркестр Республики Казахстан, ныне профессор кафедры дирижирования университета искусств Астаны Анвар Нусуппаев. Россию представил заслуженный артист РФ, художественный руководитель и главный дирижер русского камерного оркестра "Лад" Сергей Безбородов из Омска и главный дирижер Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова Владимир Лавришин.

Форум проводился на базе трех оркестров: играли и обучались артисты симфонических оркестров, русских народных и национальных инструментов. Почетные гости проводили мастер-классы, репетировали с оркестрами. Все дирижеры выступили с симфоническим оркестром 16 мая, с оркестром русский народных инструментов – 17 мая, в юбилейный день оркестра казахских народных инструментов выступили все дирижеры.

"Мы единодушно отметили, что даже за неделю творческий уровень всех оркестров значительно повысился. Все завершилось круглым столом, на котором мэтры обсудили современные проблемы оркестрового исполнительства. Дирижеры решили, что чаще будут собираться на форумах. Тогда же я выступил инициатором собрать международный форум народных (национальных) оркестров", - рассказал Владимир Лавришин.

Лина Орлова