На предприятиях Тюменской области улучшаются условия труда

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Все работодатели Тюменской области до 31 декабря 2018 года должны провести на предприятиях и организациях специальную оценку условий труда.

Об этом напомнили тюменским предпринимателям и хозяйственникам руководители областного департамента труда и занятости населения на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Пять лет назад мы начали переход к специальной оценке условий труда, - сообщила начальник управления по труду областного департамента труда и занятости населения Ирина Лапицкая. - В этом году работа заканчивается и все без исключения работодатели должны провести эту работу на своих предприятиях и организациях".

Есть, по словам Лапицкой, система аккредитованных в министерстве труде организаций, которые оценивают, насколько условия труда на том или ином рабочем месте соответствуют требованиям безопасности. По результатам специальной оценки рабочему месту присваивается класс вредности. "Специалисты замеряют уровень шума, освещенности рабочего места, положение работающего человека, - пояснила директор департамента Надежда Мазуркевич. - Все это делается для того, чтобы количество рабочих мест с вредными условиями труда сокращалось".

По данным департамента, в 2017 году специальная оценка условий труда проведена более, чем на 313 тыс. рабочих мест, что составляет 77% от численности рабочих мест, подлежащих оценке. По результатам специальной оценки условия труда улучшены на 6,6 тыс рабочих мест.

СОУТ или специальная оценка условий труда – это единый комплекс процедур, выполняемых последовательно и направленных на выявление и оценку уровня влияния опасных и вредных факторов производственной среды в ходе трудового процесса на сотрудников.

СОУТ представляет собой измерение факторов (освещенность, микроклимат, шум и т.д.) специализированными приборами на рабочих местах. По результатам измерений делается заключение по классу вредности и опасности рабочего места. Именно эти результаты и требует инспектор по труду, инспектор Роспотребнадзора, СЭС и прокуратуры от работодателя.

Каждому рабочему месту по результатам СОУТ присваивается класс условий труда:

1 класс – Оптимальные условия труда, при которых влияние вредных и опасных факторов отсутствует и не угрожает здоровью работника.

2 класс – Допустимые условия труда, при которых значения вредных и опасных производственных факторов не превышают допустимые уровни.

3 класс (3.1-3.4) – Вредные условия труда, при которых значения вредных и опасных производственных факторов превышают допустимые нормативы. Такие условия труда могут привести к профессиональным заболеваниям.

4 класс – Опасные условий труда, при которых существует риск получения острых профессиональных заболеваний или создают угрозу жизни и здоровью работника.

Обязанность работодателя проводить специальную оценку условий труда закреплена в Трудовом кодексе РФ (ст. 212) и ФЗ-426 от 28.12.2013 г. "О специальной оценке условий труда". Данный закон направлен на реализацию государственной политики в области охраны труда по созданию безопасных условий труда.

Периодичность обязательного проведения специальной оценки условий труда составляет один раз в 5 лет, за исключением случаев внепланового проведения СОУТ.

Специальную оценку условий труда проводят: по инициативе работодателя, по предписанию надзорных органов и по жалобе работника.

Все расходы по проведению СОУТ несет работодатель.

Борис Олейник