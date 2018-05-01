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Тюменская молодежь умеет защищать себя от ВИЧ

Общество, 16:38 23 мая 2018

стопвичспид.рф

437 студентов вузов и колледжей Тюмени приняли участие во Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД", которая проходила с 14 по 20 мая. Ни одного положительного ВИЧ-статуса среди них не выявили.

Об этом сообщила пресс-секретарь Центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Лосева на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Она отметила, что экспресс-лаборатория центра во время акции ежедневно выезжала на городские улицы, специалисты работали в университетах и учреждениях среднего профессионального образования. Кроме того, во всех лечебных заведениях люди могли сдать экспресс-тест на ВИЧ. Елена Лосева уверена: отсутствие положительных результатов среди молодежи показало, что это поколение умеет себя защищать, а профилактика приносит свои плоды.

По данным пресс-службы регионального департамента здравоохранения, в Тюменской области наиболее подверженным поражению ВИЧ-инфекции является возраст от 25 до 39 лет.

Выездные тестирования Центр профилактики и борьбы со СПИДом проводит два раза в месяц. Ближайшие даты - 30 мая, в этот день можно узнать свой ВИЧ-статус у ТРЦ "Кристалл" с 13 до 16 часов. 7 июня мобильная лаборатория разместится на Цветном бульваре. Годовой график работы экспресс-лаборатории размещен на сайте центра. 

Дарья Казакова

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# ВИЧ , тестирование , Центр профилактики и борьбы со СПИДом

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