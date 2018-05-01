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Жителя Заводоуковска осудили за контрабанду сильнодействующих препаратов

Происшествия, 15:43 24 мая 2018

sledcom.ru

Мужчину, виновного в контрабанде сильнодействующих веществ, осудили в Заводоуковске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в феврале 2018 года мужчина через Интернет заказал в Республике Беларусь сильнодействующее вещество станозолол. О контрабанде стало известно сотрудникам полиции. Заказчик прибыл в почтовое отделение Заводоуковска и получил посылку, после чего был задержан. В сумке у него были обнаружены и изъяты 10 блистеров, содержащих станозолол, относящийся к сильнодействующим веществам. Было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы условно и оштрафовал на 20 тыс. рублей.

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# контрабанда , Республика Беларусь

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