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В Упоровском районе водителей-наркоманов лишили прав

Происшествия, 14:27 24 мая 2018

Девять наркоманов и алкоголиков лишены водительских прав в Упоровском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в ходе надзорных мероприятий выявлено семь алкоголиков и два наркомана, имеющих водительские права.

Один из жителей с. Масали с апреля 2015 года состоит на учете с диагнозом "Хронический алкоголизм второй стадии" и имеет водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категорий А, А1, В, В1, М со сроком действия до 2027 года.

Другой житель с. Упорово с мая 2017 года состоит на учете с диагнозом "Пагубное употребление психостимуляторов". При этом имеет водительские права со сроком действия до 2021 года с категориями А, В, С.

Межрайонная прокуратура направила в районный суд девять административных исковых заявлений о прекращении действия права на управление транспортными средствами в отношении данных граждан и возложении на отдел полиции обязанности по изъятию у них водительских удостоверений. По результатам рассмотрения дел суд удовлетворил все прокурорские заявления.

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# водители , наркомания

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