В Тюменской области нужны фрилансеры в сферу продаж

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Число вакансий для специалистов, которые готовы взяться за временную или проектную работу, составляет 3,8% от всех предложений Тюменской области, сообщает HeadHunter.

Больше всего предложений о работе открыто для фрилансеров из сферы продаж - 39% от общего числа вакансий и для банковских работников - 32%.

Также компании заинтересованы в привлечении на временную работу специалистов из профобласти административного персонала -28%. При этом большая часть вакансий будет подходить для студентов и для тех, кто только начинает свою карьеру -28%.

Наиболее востребованы у работодателей на временных позициях программисты и разработчики, водители, делопроизводители, контент-менеджеры и управляющие проектами.

Нередко на проектную работу требуются хореографы, тренеры, художники, репетиторы и преподаватели английского. Незадолго до летних каникул такие предложения встречаются все чаще.

Что касается вакансий, в которых указана возможность работать удаленно, то больше шансов найти дистанционную работу у представителей профобластей IT, телеком, маркетинга, рекламы и PR, науки и образования, а также продаж.

48% позиций предполагают отсутствие опыта работы. Чуть меньше работодателей готовы принять на временную работу сотрудников с трудовым стажем от 1 до 3 лет - 42%.

Уровень средней заработной платы на hh.ru, которую предлагают фрилансерам из Тюменской области в мае, равен 30 тыс. рублей. Минимальный показатель составил 10 тыс. рублей, максимальный – 100 тыс. рублей.

В числе ключевых навыков, которые указаны в резюме соискателей с упоминанием проектной/временной занятости, чаще всего встречаются владение ПК, работа в команде, организаторские навыки, английский язык, Adobe Photoshop и грамотная речь.