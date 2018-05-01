У троих жителей Боровского заподозрили онкологию в день открытых дверей

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Шестьдесят жителей поселка Боровского прошли обследование в Областной клинической больнице №19 в день открытых дверей. Троих пациентов с подозрением на злокачественное новообразование врачи направили на дополнительное обследование, у двух человек выявили доброкачественные опухоли.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, мероприятие приурочено к Году борьбы с онкологическими заболеваниями. Участие в нем приняли специалисты Медицинского города - маммолог-онколог и дерматолог-онколог.

Особое внимание уделили профилактике онкологических заболеваний. В коридорах поликлиники разместили информационные материалы. Специалисты проконсультировали пациентов о способах самодиагностики рака молочной железы и меланомы, а также об основных видах онкологического скрининга, доступного в медицинских организациях области и в кабинетах раннего выявления заболеваний.