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У троих жителей Боровского заподозрили онкологию в день открытых дверей

Общество, 14:49 24 мая 2018

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Шестьдесят жителей поселка Боровского прошли обследование в Областной клинической больнице №19 в день открытых дверей. Троих пациентов с подозрением на злокачественное новообразование врачи направили на дополнительное обследование, у двух человек выявили доброкачественные опухоли. 

Как сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, мероприятие приурочено к Году борьбы с онкологическими заболеваниями. Участие в нем приняли специалисты Медицинского города - маммолог-онколог и дерматолог-онколог.

Особое внимание уделили профилактике онкологических заболеваний. В коридорах поликлиники разместили информационные материалы. Специалисты проконсультировали пациентов о способах самодиагностики рака молочной железы и меланомы, а также об основных видах онкологического скрининга, доступного в медицинских организациях области и в кабинетах раннего выявления заболеваний.

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# Медицинский город , онкология

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