Изменилась процедура проведения ЕГЭ

Сдача ЕГЭ. Фото ИА "Тюменская линия" Сдача ЕГЭ. Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область к проведению Единого государственного экзамена готова. В этом году итоговое тестирование будет проходить на базе 47 школ региона, сообщил руководитель центра обработки информации Тюменской области Сергей Лунев на пресс-конференции в Тюменском областном государственном институте развития регионального образования.

В этом году участников экзамена ждут новшества: комплекты экзаменационных материалов будут распечатаны прямо в аудиториях. По словам специалистов, процедура не должна затянуться более чем на двадцать минут.

"Участникам экзамена продемонстрируют целостность спецпакета с CD-диском, вскроют его и вставят диск в CD-ROM. Затем подсчитывается число детей, присутствующих к моменту начала печати. Когда будет распечатан первый экзаменационный комплект, организатор убедится в его качестве и начнет печать следующего комплекта. Возможна дополнительная печать - в случае опоздания участника на экзамен, при обнаружении технического брака при распечатке либо в случае порчи экзаменационных материалов", - пояснил программист технологического отдела регионального центра обработки информации Андрей Евдокимов.

По словам организаторов, для распечатки экзаменационных материалов закуплено новое оборудование, а специалисты, которые будут работать в аудиториях, прошли очную подготовку. Как ожидается, нововведение должно сделать процесс проведения ЕГЭ более прозрачным.

"Доступ третьих лиц к экзаменационным материалам, возможность утечки в этом случае стремится к нулю", - сказал руководитель центра обработки информации Тюменской области Сергей Лунев.

Он отметил, что для организаторов ЕГЭ одним из главных помощников при проведении итогового тестирования является видеонаблюдение. По словам Сергея Лунева, с его введением заметно снизилось число нарушений на экзаменах.

Последние пять лет видеонаблюдение на пунктах проведения экзамена в регионе обеспечивает компания "Ростелеком". В 2018 году по две камеры установлены во всех 660 аудиториях региона, где проводится ЕГЭ. Трансляция будет проходить в режиме реального времени, предусмотрена возможность записи. Следить за происходящим в аудиториях будут аккредитованные Рособрнадзором наблюдатели.

"Обязательное условие - защита персональных данных, поэтому камеры расположены так, чтобы было невозможно прочитать содержание заполненных бланков регистрации и ответов, контрольного измерительного материала, а также персональные данные участников ЕГЭ. Во всех районах области будут дежурить мобильные оперативные бригады, чтобы обеспечить бесперебойную работу сетей связи и оборудования", - уточнил заместитель технического директора филиала в Тюменской и Курганской области ПАО "Ростелеком" Александр Бочкарев.

Участников экзамена призвали воздержаться от использования шпаргалок и мобильных телефонов. Как пояснил Сергей Лунев, видеозаписи выборочно или полностью могут быть просмотрены после завершения экзамена. В случае фиксации нарушений результаты ЕГЭ участника могут аннулировать.

Татьяна Ковалева