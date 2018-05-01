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Изменилась процедура проведения ЕГЭ

Общество, 17:43 24 мая 2018

Сдача ЕГЭ. Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область к проведению Единого государственного экзамена готова. В этом году итоговое тестирование будет проходить на базе 47 школ региона, сообщил руководитель центра обработки информации Тюменской области Сергей Лунев на пресс-конференции в Тюменском областном государственном институте развития регионального образования. 

В этом году участников экзамена ждут новшества: комплекты экзаменационных материалов будут распечатаны прямо в аудиториях. По словам специалистов, процедура не должна затянуться более чем на двадцать минут.    

"Участникам экзамена продемонстрируют целостность спецпакета с CD-диском, вскроют его и вставят диск в CD-ROM. Затем подсчитывается число детей, присутствующих к моменту начала печати. Когда будет распечатан первый экзаменационный комплект, организатор убедится в его качестве и начнет печать следующего комплекта. Возможна дополнительная печать - в случае опоздания участника на экзамен, при обнаружении технического брака при распечатке либо в случае порчи экзаменационных материалов", - пояснил программист технологического отдела регионального центра обработки информации Андрей Евдокимов.  

По словам организаторов, для распечатки экзаменационных материалов закуплено новое оборудование, а специалисты, которые будут работать в аудиториях, прошли очную подготовку. Как ожидается, нововведение должно сделать процесс проведения ЕГЭ более прозрачным. 

"Доступ третьих лиц к экзаменационным материалам, возможность утечки в этом случае стремится к нулю", - сказал руководитель центра обработки информации Тюменской области Сергей Лунев. 

Он отметил, что для организаторов ЕГЭ одним из главных помощников при проведении итогового тестирования является видеонаблюдение. По словам Сергея Лунева, с его введением заметно снизилось число нарушений на экзаменах. 

Последние пять лет видеонаблюдение на пунктах проведения экзамена в регионе обеспечивает компания "Ростелеком". В 2018 году по две камеры установлены во всех 660 аудиториях региона, где проводится ЕГЭ. Трансляция будет проходить в режиме реального времени, предусмотрена возможность записи. Следить за происходящим в аудиториях будут аккредитованные Рособрнадзором наблюдатели.      

"Обязательное условие - защита персональных данных, поэтому камеры расположены так, чтобы было невозможно прочитать содержание заполненных бланков регистрации и ответов, контрольного измерительного материала, а также персональные данные участников ЕГЭ. Во всех районах области будут дежурить мобильные оперативные бригады, чтобы обеспечить бесперебойную работу сетей связи и оборудования", - уточнил заместитель технического директора филиала в Тюменской и Курганской области ПАО "Ростелеком" Александр Бочкарев. 

Участников экзамена призвали воздержаться от использования шпаргалок и мобильных телефонов. Как пояснил Сергей Лунев, видеозаписи выборочно или полностью могут быть просмотрены после завершения экзамена. В случае фиксации нарушений результаты ЕГЭ участника могут аннулировать.   

Татьяна Ковалева

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# ЕГЭ , образование , Ростелеком

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