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Столичный психолог проведет консультацию для выпускников

Общество, 21:17 24 мая 2018

Психолог Ольга Хухлаева/фото марафон.1сентября.рф

Доктор психологических наук, профессор, автор книг по психологии для широкого круга читателей Ольга Хухлаева проведет онлайн-консультацию для выпускников, сдающих ЕГЭ, 25 мая в 16 часов, сообщает Министерство образования и науки РФ. 

Консультация пройдет в единственной официальной группе ЕГЭ во Вконтакте. 

Более 730 тыс. российских выпускников через несколько дней начнут сдавать Единые государственные экзамены. 

Перед стартом основного этапа ЕГЭ пройдет консультация с экспертом-психологом.

Ольга Хухлаева расскажет, как настроить себя на успех накануне и во время сдачи ЕГЭ, как избежать негативного внушения и создать позитивный настрой.

Ответит на все вопросы, поступившие в режиме онлайн. 

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# ЕГЭ , консультация , онлайн , психолог

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