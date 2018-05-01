Столичный психолог проведет консультацию для выпускников
Доктор психологических наук, профессор, автор книг по психологии для широкого круга читателей Ольга Хухлаева проведет онлайн-консультацию для выпускников, сдающих ЕГЭ, 25 мая в 16 часов, сообщает Министерство образования и науки РФ.
Консультация пройдет в единственной официальной группе ЕГЭ во Вконтакте.
Более 730 тыс. российских выпускников через несколько дней начнут сдавать Единые государственные экзамены.
Перед стартом основного этапа ЕГЭ пройдет консультация с экспертом-психологом.
Ольга Хухлаева расскажет, как настроить себя на успех накануне и во время сдачи ЕГЭ, как избежать негативного внушения и создать позитивный настрой.
Ответит на все вопросы, поступившие в режиме онлайн.