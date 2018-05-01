Столичный психолог проведет консультацию для выпускников

Психолог Ольга Хухлаева/фото марафон.1сентября.рф Психолог Ольга Хухлаева/фото марафон.1сентября.рф

Доктор психологических наук, профессор, автор книг по психологии для широкого круга читателей Ольга Хухлаева проведет онлайн-консультацию для выпускников, сдающих ЕГЭ, 25 мая в 16 часов, сообщает Министерство образования и науки РФ.

Консультация пройдет в единственной официальной группе ЕГЭ во Вконтакте.

Более 730 тыс. российских выпускников через несколько дней начнут сдавать Единые государственные экзамены.

Перед стартом основного этапа ЕГЭ пройдет консультация с экспертом-психологом.

Ольга Хухлаева расскажет, как настроить себя на успех накануне и во время сдачи ЕГЭ, как избежать негативного внушения и создать позитивный настрой.

Ответит на все вопросы, поступившие в режиме онлайн.