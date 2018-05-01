Фестиваль "Славянский мир" соберет на набережной тюменскую молодежь

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Сыграть в старинные игры славянских народов и зачитать со сцены свои любимые стихотворения смогут горожане и гости Тюмени на молодежном фестивале народного творчества "Славянский мир", который пройдет в областном центре 26 мая. Празднование приурочат ко Дню славянской письменности и культуры.

Начнется народное гулянье в Историческом сквере (ул. Республики, 2) в 13 часов с театрализованного представления, где актеры перевоплотятся в Кирилла и Мефодия и покажут, как создавалась азбука. После этого юноши и девушки в русских, белорусских, украинских, польских и болгарских национальных костюмах с портретами русских писателей и поэтов в руках праздничной колонной пойдут к Царской набережной.

Набережная Туры в этот день станет центром притяжения для всех – здесь будут работать шесть развлекательных площадок. "Танцуй, Россия!" объединит тех, кто хочет представить мастерство народных танцев и посмотреть на выступления профессиональных хореографических коллективов. Площадка "Пой, Россия!" ждет любителей частушек, "Читай, Россия!" - тех, кто любит поэзию и хочет рассказать об этом всей Тюмени. На площадке "Гуляй, Россия!" можно освоить старинные славянские игры и развлечения. "Играй, Россия!" объединит ценителей народных музыкальных инструментов, а на площадке "Удивляй, Россия!" разместятся лучшие тюменские ремесленники и мастера декоративно-прикладного творчества.

Финалом народных гуляний станут большой праздничный хоровод и спуск на воду бумажных корабликов, украшенных буквами кириллицы. Фестиваль "Славянский мир" организует Тюменский государственный институт культуры по инициативе областного комитета по делам национальностей.

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Ректор Тюменского государственного института культуры Игорь Шишкин рассказал, что идея проведения такого городского мероприятия выросла в стенах вуза. В октябре 2017 года на базе института культуры прошел фестиваль славянской культуры, который получился очень самобытным и интересным. Организаторы решили, что такую удачную идею нужно сделать достоянием общественности. На совете ректоров тюменских вузов, по словам Игоря Шишкина, обсуждалась дата проведения "Славянского мира" – его хотели приурочить либо ко Дню России, либо ко Дню славянской письменности и культуры. Решили, что второй вариант будет более удобным для самих студентов, у которых уже в июне начнется горячая сессионная пора. Игорь Шишкин уверен: фестиваль станет достойным завершением празднований, прославляющих славянскую культуру.

На площадках будут задействованы коллективы Дома национальных культур "Строитель", фольклорные ансамбли "Яромил" и "Радовесь" и студенческие объединения - всего ожидается около 500 участников. Упор организаторы делают именно на молодежь. Погрузить новое поколение в славянскую культуру, вовлечь ее в этот по-настоящему народный праздник – вот главная задача мероприятия.

Напомним, День славянской письменности и культуры празднуется во всех странах, где живут славяне, 24 мая, в День святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. В этом году славянской письменности исполняется 1155 лет.

Дарья Казакова