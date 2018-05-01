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За движением льда на Ямале можно следить через единую картографическую систему

Общество, 15:54 25 мая 2018

фото ГУ МЧС по ХМАО-Югре

На период схода льда с рек Ямало-Ненецкого автономного округа в Единой картографической системе округа работает интерактивная карта – "Ледовая обстановка". 

Как сообщает ИА "Север-пресс", ежедневно сервис предоставляет сведения о нахождении головы ледохода на крупных реках региона: Обь, Надым, Пур, Таз.

Источник информации - оперативные материалы космической съемки - обзорные космические снимки, данные метеорологических прогнозов, тематические пространственные данные.

Дополнительно останется доступной архивная информация о сроках вскрытия рек в 2017 году.

Подробнее об интерактивной карте можно узнать здесь.

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# интерактивная карта , ледоход , Ямал

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