За движением льда на Ямале можно следить через единую картографическую систему
фото ГУ МЧС по ХМАО-Югре
На период схода льда с рек Ямало-Ненецкого автономного округа в Единой картографической системе округа работает интерактивная карта – "Ледовая обстановка".
Как сообщает ИА "Север-пресс", ежедневно сервис предоставляет сведения о нахождении головы ледохода на крупных реках региона: Обь, Надым, Пур, Таз.
Источник информации - оперативные материалы космической съемки - обзорные космические снимки, данные метеорологических прогнозов, тематические пространственные данные.
Дополнительно останется доступной архивная информация о сроках вскрытия рек в 2017 году.
Подробнее об интерактивной карте можно узнать здесь.