В Тюмени во время велопарада ограничат движение

фото https://auto-ru.ru фото https://auto-ru.ru

Движение автотранспорта ограничат в Тюмени во время велопарада 26 мая, сообщает региональное управление ГИБДД.

Ограничения кратковременные и будут вводиться и сниматься поэтапно по мере движения велопарада.

Старт велопарада будет дан в 11 часов на ул. Володарского от здания правительства Тюменской области. На данном участке ул. Володарского и на участке ул. 8 марта от ул. Республики до ул. Хохрякова движение будет ограничено заблаговременно.

После старта велопарада, по мере его продвижения, движение будет поэтапно ограничиваться на ул. Республики, Перекопской, Чернышевского, Полевой, Ямской, Аккумуляторной и Барнаульской до экопарка "Затюменский", где велопарад финиширует.

На всем маршруте следования велопарада безопасность дорожного движения обеспечат инспекторы ГИБДД.

Госавтоинспекция призывает велосипедистов соблюдать Правила дорожного движения при следовании к месту старта мероприятия и возвращении домой после его финиша, а также строго придерживаться правил проведения велопарада и указаний регулировщиков.