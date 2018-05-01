Тюменцы стали четвертыми в общем зачете Российской студенческой весны

Пресс-конференция по итогам Российской студвесны. Фото ИА "Тюменская линия". Пресс-конференция по итогам Российской студвесны. Фото ИА "Тюменская линия".

Одиннадцать наград привезла делегация Тюменской области с фестиваля Российская студенческая весна, который проходил в Ставрополе. Всего на суд жюри тюменские студенты представили 18 творческих номеров.

Как рассказала на пресс-конференции руководитель тюменской делегации Юлия Каргаполова, в общем зачете наши ребята стали четвертыми. Учитывая, что участвовали в Российской студенческой весне в этом году 80 регионов, результатом тюменцы остались довольны. "Мы находимся в лидерах, это доказывает, что качество номеров в Тюменской области высокое", - отметила она.

Четыре приза тюменцы завоевали в "Оригинальном жанре". Театральная студия "Лечу" из ТюмГМУ заняла второе место в номинации "Пластика и пантомима", студия хореографии ИГиН из ТИУ — первое. Театр нетрадиционной моды Art Shape из ТИУ стал вторым в номинации "Театр моды. Театр костюма", студия пластики "Жар-птица" из ЗСГК — вторая в номинации "Цирковое искусство. Акробатика".

В направлении "Музыка" первое место в номинации "Академический вокал" досталось Нарману Мамедову из колледжа искусств ТГИК, первокурсница ТюмГУ Анна Решетарь стала третьей в номинации "Авторская и бардовская песня".

Лауреатами I степени в направлении "Танец" стали Лев Кленков и Варвара Хлюстина из ТюмГУ ("Бально-спортивный танец"), лауреатами II cтепени — студия пластики "Аврора" ТюмГУ ("Современный танец. Дуэт") и "Студия хореографии ИГиН" ("Современный танец. Ансамбли").

В направлении "Региональная программа" тюменцы получили спецприз за концертную программу "Верните мой 2007".

Отличилась Тюменская область и составом делегации, которая стала самой многочисленной. Честь региона защищали 110 студентов из ТюмГУ, ТИУ, ТюмГМУ, колледжа искусств ТГИК, Тобольского многопрофильного техникума и Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Для студентов ТюмГМУ участие в Российской студенческой весне стало первым подобным опытом.

"От нашего университета ездили 15 человек, это наша личная победа, потому что такое количество студентов мы не могли вывести ни разу, так как этот период для них самый насыщенный в учебе. Мы добились хороших результатов, ребята получили энергетический заряд и уже готовы к тому, чтобы попытать счастья в следующем году", - рассказала представитель вуза Алена Дурова.

Художественный руководитель тюменской делегации Илья Титов отметил, что интерес к студенческой весне растет год от года.

"Думаю, следующий областной фестиваль будет более конкурентоспособным, динамичным и интересным. Большое количество участников создает интересные предпосылки, поэтому в 2019 году областной фестиваль пройдет под общим интересом к российской студенческой весне", - сказал он.

Всего по итогам российского фестиваля было вручено более 250 наград и специальных призов. В течение трех конкурсных дней 2700 участников из 80 регионов представили на суд жюри более 870 номеров и работ. Студенты состязались в семи направлениях: "Музыка", "Танец", "Театр", "Журналистика", "Видео", "Оригинальный жанр" и "Региональные программы".

В 2019 году фестиваль Российская студенческая весна пройдет в Перми.

Любовь Голышева