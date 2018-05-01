Тюменский проект "Госуслуги без чиновников" вошел в Топ-5 всероссийского конкурса

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

По итогам Всероссийского конкурса "Лучший многофункциональный центр России" в номинации "Лучший проект МФЦ" тюменский проект "Госуслуги без чиновников" вошел в число пяти победителей. Всего в этой номинации было 32 участника из разных субъектов страны.

Еще с 2014 года многофункциональные центры Тюменской области проводят работу по оптимизации процессов предоставления такой востребованной услуги как выдача транспортной карты. Она ежегодно входит в тройку самых популярных. Кроме того, для нее характерно пиковое обращение граждан.

Каждый год, с сентября по ноябрь регистрировалось до 18 тыс. заявителей при среднемесячной численности 2 тыс. обращений. Это приводило к росту нагрузки на сотрудников, создавало очередность и вело к увеличению сроков предоставления услуги.

Специалисты МФЦ решили эту проблему с помощью современных цифровых технологий - автоматизировали весь процесс. С августа 2017 года предоставление этой услуги может проходить без участия сотрудников МФЦ, либо органа власти. Информационная система сама определяет куда нужно направить межведомственные запросы и направляет их. Обработав полученную информацию, система сама принимает решение и направляет заявку на изготовление электронной транспортной карты в уполномоченную организацию, а после получения сведений о доставке карты центр госуслуг уведомляет заявителя о возможности её получения. Сотрудник МФЦ подключается к работе только при возникновении нештатных ситуаций.

Внедрение этой автоматизированной системы привело к сокращению сроков оказания услуги. Если в сентябре 2015 года среднее время ее предоставления составляло 18 дней, то в сентябре 2016 года уже 13 дней. На данный момент среднее время предоставления услуги школьникам составляет всего два рабочих дня, студентам и пенсионерам – пять рабочих дней.

По итогам реализации проекта за сентябрь – октябрь 2017 было принято почти 18 тыс. заявлений на предоставление услуги, на обработке заявлений было задействовано только четыре сотрудника без дополнительного привлечения специалистов других направлений. Годом же ранее, в аналогичный период, к обработке комплектов документов привлекалось до 36 сотрудников бэк-офиса. Почти по трети заявлений срок с момента его получения до отправки заявки на изготовление карты составил всего 8 сек. Растет и число обращений, которые граждане подают электронно, через портал госуслуг.

Всего в течение 2017 года в МФЦ региона зарегистрировано свыше одного миллиона двухсот тысяч обращений (1 206 298). За первые четыре месяца этого года в МФЦ обратилось более 640 тыс. граждан.

В Топ-3 наиболее популярных услуг входят:

-государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

-государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

- принятие решения о предоставлении льготного проезда студентам, школьникам и пенсионерам.