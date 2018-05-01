"Дочка" РЖД начнет продавать невозвратные билеты в 2019 году

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Невозвратные железнодорожные билеты будет продавать "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам в дальнем следовании) с января 2019 года в купе, СВ и люкс вначале на 10 маршрутах, сообщает РИА Новости.

Сейчас у ФПК отсутствуют положения, предоставляющие право продавать невозвратные билеты, что вынуждает компанию учитывать риск убытков от возврата билета при определении цены — это увеличивает стоимость перевозки для всех пассажиров. Право продавать невозвратные билеты позволит ФПК дополнить тарифную сетку экономичными невозвратными тарифами и предложить билеты по существенно сниженной цене.

Закон вступит в силу 1 января 2019 года.

"Мы планируем, что они начнут продаваться с 1 января, с момента вступления в законную силу закона. Пока мы говорим о нерегулируемом сегменте целиком. Мы будем начинать поэтапно — первые 10 маршрутов", — сообщил генеральный директор компании Петр Иванов.

Он добавил, что надо начать с эксперимента, а дальше распространить его на другие маршруты.

Пассажир сможет вернуть невозвратный билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, и смерти члена семьи — все эти случаи должны быть подтверждены документами. Он также может сдать билет из-за отмены или задержки поезда.

Практика продажи невозвратных билетов уже есть в авиации.