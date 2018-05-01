Предприятие "Профмодуль" планирует выйти на рынок Казахстана

Производственный процесс. фото: www.profmodul.ru Производственный процесс. фото: www.profmodul.ru

Стратегическая задача "Профмодуля" – выход на рынок Казахстана. По словам немецкого партнера завода Клауса Шольца, сотрудничество с этой республикой имеет хорошие перспективы.

"Первые контакты у нас уже были, и они показали заинтересованность южных соседей в совместной работе. Это касается как применения сэндвич-панелей, так и изготовления деталей для автомобильных запчастей, пресс-форм, клапанов, строительной техники, IT-оборудования, оптической аппаратуры, медицинского оборудования, оборудования для нефтегазового комплекса а также применяемого в аэрокосмической промышленности", - пояснил он.

Сейчас тюменский завод поставляет свою продукцию во все регионы Уральского федерального округа, а также в Якутию, Хабаровский край, Владивосток, Омск, Челябинск, Уфу и Казань.