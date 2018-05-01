  • 27 мая 201827.05.2018воскресенье
  • USD61,6659
    EUR72,1183
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер юго-западный

Предприятие "Профмодуль" планирует выйти на рынок Казахстана

Экономика, 12:37 27 мая 2018

Производственный процесс. фото: www.profmodul.ru

Стратегическая задача "Профмодуля" – выход на рынок Казахстана. По словам немецкого партнера завода Клауса Шольца, сотрудничество с  этой республикой имеет хорошие перспективы.  

"Первые контакты у нас уже были, и они показали заинтересованность южных соседей в совместной работе. Это касается как применения сэндвич-панелей, так и изготовления деталей для автомобильных запчастей, пресс-форм, клапанов, строительной техники, IT-оборудования, оптической аппаратуры, медицинского оборудования, оборудования для нефтегазового комплекса а также применяемого в аэрокосмической промышленности", - пояснил он.

Сейчас тюменский завод поставляет свою продукцию во все регионы Уральского федерального округа, а также в Якутию, Хабаровский край, Владивосток, Омск, Челябинск, Уфу и Казань.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:37 27.05.2018Предприятие "Профмодуль" планирует выйти на рынок Казахстана
09:52 27.05.2018Тюменский "Стеклотех" возлагает большие надежды на мусоросортировочные заводы
19:06 26.05.2018Завод по переработке картофеля может начать работу в феврале 2019
18:17 26.05.2018В озерах Сладковского района станет больше рыбы