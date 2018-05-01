Тюменские голубеводы готовятся к Олимпиаде-2019
Тюменские голубеводы готовятся к Олимпиаде 2019 года, которая пройдет в Польше. Состязания проводятся раз в два года. Об этом рассказал главный судья Национального чемпионата России Анатолий Шишкевич.
"Основной целью создания Национального чемпионата и было объединение голубеводов-спортсменов, развитие спортивного голубеводства России. Создание единых правил судейства, проведение совместных выпусков, выставок. Оказание помощи клубам спортивного голубеводства в организации и проведении соревнований спортивных голубей", - пояснил он.
После каждого чемпионата проводится итоговая выставка голубей, на которой определяются победители по классу "Спорт" и классу "Стандарт".
В классе "Спорт" главными критериями являются количество побед в гонках, занимаемые места, общий и призовой километраж. На основании этих критериев высчитывается национальный коэффициент голубя.
Спортивная составляющая имеет важное значение и для определения победителей в классе "Стандарт".
"Чтобы попасть в отбор, голубь должен за сезон набрать не менее 2,5 тысяч призовых километров, голубка – не менее 2 тысяч, -отметил Анатолий Шишкевич, - только после этого судится форма корпуса птицы, его крыло, костяк. Победители в обеих категориях выставляются на международные соревнования, включая Олимпиаду".
Напомним, спортивное голубеводство Тюмени имеет давние традиции - в 1977 году при городском клубе голубеводов открывается секция спортивных голубей.
Основателем и первым руководителем ее стал Иван Степанович Пономарев.
Тюменцы принимали участие в первом всесоюзном выпуске спортивных голубей в Волгограде, посвященном 40-летию победы в Великой Отечественной войне и провели грандиозную акцию "Во имя мира, во имя жизни", выпустив с Мамаева кургана более 2 тысяч голубей в год 65-летия победы в Сталинградском сражении.
Борис Олейник