Тюменские голубеводы готовятся к Олимпиаде-2019

Гоночные голуби. Фото: ИА "Тюменская линия" Гоночные голуби. Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские голубеводы готовятся к Олимпиаде 2019 года, которая пройдет в Польше. Состязания проводятся раз в два года. Об этом рассказал главный судья Национального чемпионата России Анатолий Шишкевич.

"Основной целью создания Национального чемпионата и было объединение голубеводов-спортсменов, развитие спортивного голубеводства России. Создание единых правил судейства, проведение совместных выпусков, выставок. Оказание помощи клубам спортивного голубеводства в организации и проведении соревнований спортивных голубей", - пояснил он.

После каждого чемпионата проводится итоговая выставка голубей, на которой определяются победители по классу "Спорт" и классу "Стандарт".

В классе "Спорт" главными критериями являются количество побед в гонках, занимаемые места, общий и призовой километраж. На основании этих критериев высчитывается национальный коэффициент голубя.

Спортивная составляющая имеет важное значение и для определения победителей в классе "Стандарт".

"Чтобы попасть в отбор, голубь должен за сезон набрать не менее 2,5 тысяч призовых километров, голубка – не менее 2 тысяч, -отметил Анатолий Шишкевич, - только после этого судится форма корпуса птицы, его крыло, костяк. Победители в обеих категориях выставляются на международные соревнования, включая Олимпиаду".

Напомним, спортивное голубеводство Тюмени имеет давние традиции - в 1977 году при городском клубе голубеводов открывается секция спортивных голубей.

Основателем и первым руководителем ее стал Иван Степанович Пономарев.

Тюменцы принимали участие в первом всесоюзном выпуске спортивных голубей в Волгограде, посвященном 40-летию победы в Великой Отечественной войне и провели грандиозную акцию "Во имя мира, во имя жизни", выпустив с Мамаева кургана более 2 тысяч голубей в год 65-летия победы в Сталинградском сражении.

Борис Олейник