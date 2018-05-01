Зоны самых частых ударов молний на планете нанесли на карту

фото ИА "Метеовести" фото ИА "Метеовести"

Каждую секунду на Земли происходит 100 ударов молний. Это около 8 млн разрядов в день, или в среднем 3 млрд в год. На карте, отображающей почти 9 млрд электрических искровых разрядов в атмосфере, видно, что они неравномерно распространены по поверхности планеты, сообщает ИА "Метеовести".

Финские ученые представили новые данные о географическом распределении молний, которые отмечаются на всех континентах, кроме Антарктиды: везде есть свои горячие точки. Сотрудники компании Vaisala работают с сетью обнаружения молний, известной как GLD360.

Они отследили 8,8 млн ударов между 2013 и 2017 годами. По словам метеорологов Vaisala, из-за постоянно меняющихся погодных условий в свете глобального потепления точные модели распределения молнии различаются из года в год.

К примеру, в последние годы летом необычно высокое число ударов молнии зафиксировано на Аляске. И только при большом архиве высвечивается более конкретная картина; только многолетний мониторинг грозовой облачности позволил обнаружить некие тенденции. В итоге ученые создали уточненную карту географии ударов.

В Северной Америке молнии наиболее распространены по так называемой линии Аллея торнадо, которая расположена на территории Великих равнин: штаты Техас, Оклахома, Канзас, Колорадо и другие.

В Южной Америки молниеносные зоны – Парагвай, Уругвай и Колумбия. Столица молний в Африке – Демократическая Республика Конго. Опасным молниеприемником в Австралии оказалось северное побережье, где проходит граница тропиков.

Для Азии опасными районами являются Северо-Восточная Индия, Суматра и Малайзия.

Ученые констатируют, что по мере увеличения выбросов парниковых газов, а также в результате естественной изменчивости природно-климатических условий, изменяется и географическое распределение молнии по поверхности Земли.