Иностранные инвесторы станут спикерами "Дня предпринимателя" в Тюмени

Форум "День предпринимателя". Фото ИА "Тюменская линия" Форум "День предпринимателя". Фото ИА "Тюменская линия"

Инвесторы иностранных государств примут участие в областном форуме "День предпринимателя – 2018". Он пройдет в ДК "Нефтяник" им. В.И. Муравленко (ул. Осипенко, 1) 29 мая.

Тюменские предприниматели смогут узнать о возможностях торгово-экономического сотрудничества КНР и Тюменской области, сообщают организаторы. На эту тему выступит заместитель генерального консула КНР в Екатеринбурге Ши Тяньцзя.

О том, какие российские продукты питания востребованы в КНР расскажет генеральный директор и собственник китайской компании Rusino International Trading Co Limited по импортно-экспортной торговле с Россией Ванг Ю.

О возможности выхода компаний Тюменской области на рынки Вьетнама, КНР, стран Ближнего Востока и Западной Африки сообщит руководитель направления по международной торговле компании ISF Global limited Ричард Прайс (Великобритания). Спросом будут пользоваться мясные и молочные продукты.

Также запланирована презентация консула по вопросам экономики генерального консульства США в Екатеринбурге Джона Такера об услугах коммерческой службы США по поиску компаний-партнеров.

Представитель ТПП Армении, генеральный директор ООО "Ивенцентр", "Российско-Армянский торговый дом" Карен Иванов расскажет, какая продукция тюменских компаний будет продаваться в Армении.

О перспективах поставок тюменских товаров в Республику Казахстан будут говорить руководитель коммерческого отдела Haller & Partners Абзалиев Ардак и директор ТОО Исток Фуд Торг Турсынов Айбек.

В рамках работы секции планируется подписание соглашения о создании Центра российско-китайского сотрудничества, закупочная сессия, индивидуальные переговоры тюменских предпринимателей со спикерами.

Секция "Экспортируй!" станет одной из ключевых площадок форума "День предпринимателя – 2018. Продаем тюменское!". В ней примут участие представители Китая, Армении, Великобритании, Казахстана, США.

Участие в форуме бесплатное. Дополнительная информация по телефонам: 8 (3452) 55-66-96, 55-66-57, 55-66-36, и электронной почте: DemidenkoYaYu@72to.ru, dp@iato.ru.