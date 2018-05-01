Тюменские ученые обнаружили изменения состояния растительности на Тазовском полуострове

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Тюменские ученые зафиксировали изменения растительного покрова на Тазовском полуострове. Эти изменения связаны с потеплением климата, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Особенно быстро, в течение трех-четырех лет, восстанавливаются осоково-пушицевые и злаково-разнотравные сообщества хасыреев - недавно опорожненных котловин термокарстовых озер. Однако процесс формирования на их месте черниково-кустарничковых и лишайнико-моховых сообществ, сопровождающийся уменьшением глубины сезонного протаивания, здесь занимает более 30 лет", - пояснил профессор кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры ТюмГУ Станислав Арефьев.

Также ученые отметили увеличение радиального прироста лиственницы. На водоразделе оно выражено сильнее, чем в долине реки Монгаюрбей. И объяснили это увеличением мощности сезонноталого слоя и выравниванием температурного поля в различных ландшафтных условиях.

По оценкам профессора, изменения растительного покрова в течение трех последних десятилетий были связаны с потеплением климата, под влиянием которого усилился процесс формирования новых биотопов после дренирования термокарстовых озер и улучшились условия произрастания древесных видов. Динамику растительности в восточной части Тазовского полуострова ученые ТюмГУ изучали совместно с коллегами из Института проблем освоения Севера ТюмНЦ СО РАН по материалам полевых геоботанических описаний, данных дистанционного зондирования и анализа древесно-кольцевых хронологий.

В рамках исследования они также обнаружили сокращение площади озер - за последние 30 лет оно составило 20%. Это близко к максимальным показателям в Западной Сибири и свидетельствует об активизации термоэрозионных процессов, считают ученые.