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Первые выпускники Тюменского президентского кадетского училища услышали последний звонок

Общество, 13:32 28 мая 2018

фото - tpku.mil.ru

Последний звонок для 96 выпускников Тюменского президентского кадетского училища прозвенел 25 мая. На плацу учебного заведения собрались будущие выпускники, их родители, а также офицерско-преподавательский состав и кадеты, сообщает пресс-служба училища.

Последний звонок 2018 года навсегда войдет в историю училища, ведь в этом году состоялся первый выпуск. Праздничная программа открылась исполнением гимна Российской Федерации, затем на плацу появилась группа барабанщиков, а хор ТПКУ исполнил песню "Армия моя".

"Товарищи кадеты, вы сами строите свое будущее, и я прошу вас собраться и успешно сдать выпускные экзамены. Для меня это будет лучшим подарком", – обратился к первым выпускникам училища начальник ТПКУ генерал-майор Михаил Логинов.

фото - tpku.mil.ru

В "Кадетском вальсе" выпускники кружились в парах с приглашенными школьницами и студентками. Последний звонок подал юный воспитанник училища Ефим Шорохов и отличник учебы, знаменосец, победитель конкурсов и олимпиад Иван Пиягин (11 "В" класс). Затем кадеты всех курсов исполнили на плацу "Марш ТПКУ". На память кадеты заложили "Аллею выпускников".  

фото - tpku.mil.ru

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# выпускники , последний звонок , Тюменское президентское кадетское училище

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