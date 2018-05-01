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В Тюмени начинают отключать горячее водоснабжение  

Общество, 11:21 28 мая 2018

фото "Тюменская линия"

В Тюмени началась подготовка системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. 

К основным этапам подготовки, как сообщает на официальном сайте АО "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" (УСТЭК), которая является единой теплоснабжающей организации (ЕТО) для потребителей тепловой энергии в  Тюмени, относятся ремонт тепловых сетей, оборудования котельных и центральных тепловых пунктов.

"Выполнение вышеуказанных работ, - отмечено в сообщении, -  неизбежно приведет к временным неудобствам, связанным с отключением горячей воды. "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" совместно с администрацией города разработали и утвердили оптимальные графики отключения горячей воды, позволяющие выполнить испытание и ремонт тепловых сетей в максимально сжатые сроки".

С графиком отключения горячего водоснабжения в межотопительный период можно познакомиться на сайте УСТЭК. 

Компания обращает внимание на то, что график отключения ГВС может быть скорректирован. Актуализация информации на сайте АО "УСТЭК" будет осуществляться еженедельно. Статус отключения в период гидравлических испытаний можно будет узнать с помощью специального сервиса

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# горячая вода , отключение , ремонт , теплоснабжение

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