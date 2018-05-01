Что ждет нас летом? Топ-7 невероятных футбольных историй

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Футбол – яркий и непредсказуемый вид спорта. История помнит случай, когда мачт закончился со счетом 2:2, при этом все голы в свои и чужие ворота забил один игрок. Еще более невероятное событие произошло, когда вратарь готовился словить мяч, и в это время на него приземлился парашютист. Накануне главного спортивного события лета "МегаФон" предлагает представить, в какие необычные ситуации могут попасть игроки и болельщики, а также как смартфон с быстрым Интернетом поможет зафиксировать потрясающий момент.

Сделать селфи с известным футболистом

Прогуливаясь по городу, вы встречаете Криштиану Роналду. Вы его большой фанат и назубок знаете его биографию. Хорошо, что под рукой есть мобильный телефон: вы знакомитесь с любимым игроком, делаете селфи и загружаете в Instagram. С такой фотографией минимум пара тысяч лайков вам обеспечена!

Сойти за своего среди фанатов из другой страны

Во время матча Россия - Египет вы сели на трибуну с египетскими болельщиками, других свободных мест попросту не оказалось. Они начинают странно себя вести и жестикулировать, когда египтяне открывают счет. "Что делать?", — думаете вы, а тем временем болельщики начинают громко распевать национальный гимн своей страны. Чтобы не выделяться из толпы, вы моментально находите в Интернете текст гимна и тоже начинаете громко петь, обнявшись с соседом и забрав его арафатку.

Вести прямую трансляцию с матча в мексиканскую глубинку

Хулио приехал в Екатеринбург из Мексики поболеть за родную сборную. Он ведет прямую трансляцию с матча для своих земляков, которые не смогли приехать на Урал. Хорошо, что к чемпионату связисты установили на арене самую крупную базовую станцию, которая разгоняет интернет до 300 Мбит/с. Видео не зависает и на другом конце света, в маленькой деревушке, откуда он родом, вокруг телефона радуется вся его семья и друзья.

Ваш муж внезапно пропал

В начале июля ваш муж вдруг звонит из Ленинграда! Не паникуйте и не начинайте розыскные мероприятия. Он не сбежал и не загулял, как Женя Лукашин. Он на трибуне среди фанатов, потому что просто не может пропустить главное спортивное событие лета и матч с участием сборной России. На стадионах всей страны отлично работает 4G, поэтому в доказательство он высылает вам радостное селфи.

Встретить свою судьбу

Прогуливаясь вечером по набережной, вы встречаете девушку и сразу же влюбляетесь. Вы решаете познакомиться с ней во что бы то ни стало. Оказывается, она из Франции, и это осложняет ситуацию, ведь без переводчика не обойтись. Но затем вы вспоминаете, что у вас есть мобильный телефон, и с помощью онлайн-переводчика легко знакомитесь с девушкой и назначаете ей свидание.

Поймать мяч на трибуне

После того, как игрок сборной России пробил штрафной, мяч пролетел немного выше ворот — как раз в вашу сторону. Проявив чудеса реакции, вы ловите мяч! Как же не поделиться таким событием со своими друзьями? Хорошо, что под рукой мобильник с отличным интернетом.

Вести свой личный блог и стать известным

Вы всегда мечтали стать известным блогером, поэтому на протяжении всех игр ведете свой Ютуб-канал. Но число подписчиков растет очень медленно, в основном за счет друзей и ваших родителей. Однажды на утренней пробежке вы встречаете сборную России — ребята тоже вышли пробежаться. Это похоже на сон, но вы знакомитесь с ними, и они становятся героями нового выпуска вашего блога. Вечером, заглянув на свой канал, вы обнаруживаете, что подписчики прирастают с невероятной скоростью: за день их число выросло с 40 человек до 40 000 тысяч. Не может быть!

Чтобы не упустить из виду ничего важного, всегда нужно иметь под рукой мобильный телефон с быстрым 4G-интернетом, ведь он может пригодиться в самых неожиданных ситуациях. Желаем вам отличного футбольного лета!