Самые предприимчивые люди живут в Челябинской области

фото minpromtorg.gov.ru фото minpromtorg.gov.ru

Самые предприимчивые респонденты живут в Челябинской области, где 22% опрошенных уверены, что у них получится открыть собственное дело в ближайший год-два.

Меньше всего желающих стать предпринимателями в Курганской области, там утвердительно на этот вопрос ответили только 13% респондентов, сообщает служба исследований HeadHunter, которая опросила жителей Урала и Башкирии.

Больше всего мечтателей, тех, кто планирует открыть собственное дело, но когда-нибудь потом, в Республике Башкортостан, 36%. Чуть меньше, 33%, доля таких соискателей в Свердловской области.

"Конечно, самое привлекательное в собственном деле - это возможность работать на себя, самому планировать собственную занятость, собственные доходы. Но только с первого взгляда в таком решении присутствуют сплошные плюсы, минусы же возникают на этапе воплощения. Видимо, поэтому часть жителей УФО, попробовав открыть свой бизнес, снова возвращаются в найм через некоторое время. Например, в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, а также в ХМАО их оказалось восемь процентов, в Пермском крае и на Ямале – семь процентов. А вот меньше всего предпринимателей, вернувшихся работать в компанию, оказалось в Республике Башкортостан и Тюменской области, всего пять процентов" - рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина.

В среднем каждый четвертый житель УФО хотел бы в ближайшем будущем открыть собственное дело. А больше всего тех, кто категорически не хочет открывать свой бизнес, живет в Курганской области, 28%. Большая часть респондентов, которые не планируют становиться бизнесменами, работает в сферах "Государственная служба" - 38%, "Управление персоналом тренинги" - 36% и "Бухгалтерия" - 35%.

А среди тех, кто хочет открыть свой бизнес в ближайшие год-два, наиболее активными оказались работники сфер "Туризм, гостиницы, рестораны" - 32%, "Автомобильный бизнес" - 30%, "Консультирование" и "Искусство, развлечения, массмедиа" по 27%.