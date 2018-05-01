Пути отходов: тюменцы получили уведомления и типовой договор на вывоз мусора

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Население и предприятия Тюменской области должны заключить договора с регоператором на вывоз твердых коммунальных отходов.

Об этом уведомляет региональный оператор по обращению с ТКО в Тюменской области компания "ТЭО". Согласно федеральному закону "Об отходах производства и потребления", отмечено в сообщении, все потребители: жители многоквартирных домов и индивидуальных строений, индивидуальные предприниматели, владельцы малого и среднего бизнеса, руководители крупных предприятий, должны заключить договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с ТКО.

Для информирования населения компания осуществляет поэтапную рассылку жителям региона уведомлений, в которых содержится информация о начале деятельности регионального оператора и разъяснения о порядке заключения договора. Интересы ООО "ТЭО" при заключении договора во всех населенных пунктах представляет "Энергосбытовая компания "Восток". Вместе с письмами граждане получают для ознакомления форму проекта типового договора.

Оформить договор в письменном виде потребители услуги могут в любом офисе "ЭК "Восток". Адреса офисов указаны на официальном сайте компании: vostok-electra.ru. Все возникающие вопросы по заключению договора можно задать по телефону информационной службы: 8-800-250-60-06.

27 апреля правительство Тюменской области и ООО "ТЭО" подписали соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе. Предприятию присвоен статус регионального оператора на всей территории области сроком на 2 года. Основная функция регионального оператора – обеспечение своевременного и безопасного для населения и окружающей среды качественного сбора, транспортировки, обработки и захоронения твердых коммунальных отходов на юге области.

Общество с ограниченной ответственностью "Тюменское экологическое объединение" - компания, которая использует современные комплексные решения и технологии для улучшения состояния окружающей среды, приносящие пользу жителям и экономике Тюменской области.

Цель компании: создание и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры – объектов, предназначенных для обработки, сбора и размещения (хранения и захоронения) твердых коммунальных отходов на территории Тюменской области.

ООО "ТЭО" осуществляет свою деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами IV-V классов опасности с 2014 года.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Борис Олейник