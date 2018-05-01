Жители Тюмени сдали в Альфа-Банк более ста тысяч рублей мелочью

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Совместная акция с Центральным банком Российской Федерации по приему монеты, направленная на возврат их в обращение, второй раз за полгода прошла в Альфа-Банке в Тюмени. Любой житель Тюмени мог бесплатно обменять монеты на банкноты, а также получить взамен памятные монеты номиналом 25 рублей "Три богатыря", "Винни Пух" и сувенирную продукцию чемпионата мира FIFA 2018™.

По итогам акции в Альфа-Банк было сдано 70 тыс. 430 монет номинала от 1 до 50 копеек и от 1 до 10 рублей, общая сумма составила 153 тыс. 990 рублей.

"Многие считают, что в век технологий монета в обращении совсем и не нужна. Однако это не так, многие банки и торговые точки в настоящее время испытывают дефицит монеты. Поэтому Альфа-Банк в Тюмени поддержал акцию Центрального банка и помог вернуть монету в обращение. В результате за шесть дней собрали больше 70 тысяч монет разного номинала" – отметила руководитель по операционной работе Альфа-Банка в Тюмени Наталья Аполатенко.

В операционный офис "Тюменский" за обменом обратились 700 человек. По итогам акции наградили трех участников, сдавших наибольшую сумму монет. Одним из них стал Алексей Чесноков, ставший победителем по количеству сданных монет и получивший сувенир с волком Забивакой, символом чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Изначально просто хотелось сдать то, что успели накопить, а полученные банкноты положить в копилку детям. Теперь снова копим мелочь, чтобы поучаствовать еще раз", – объяснил цель своего участия в акции Алексей.