Тюменский филиал Президентской библиотеки разработал новый проект

Фото пресс-службы филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Фото пресс-службы филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина

Новый онлайн-проект #Президентскаябиблиотека_школе представлен на странице тюменского филиала Президентской библиотеки, сообщает филиал.

В нем будут публиковаться полезные материалы по русскому языку, литературе, истории и обществознанию.

Накануне 125 лет со дня рождения одного из лучших поэтов XX века Владимира Маяковского вниманию читателей будут представлены произведения автора из фонда библиотеки (литература, программа 7 класса): "Грозный смех. Окна Роста". Феерическая комедия Маяковского "Клоп".

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