  • 29 мая 201829.05.2018вторник
  • USD62,2710
    EUR72,8322
  • В Тюмени 10..12 С 4 м/с ветер северо-западный

Тюменский филиал Президентской библиотеки разработал новый проект

Общество, 09:10 29 мая 2018

Фото пресс-службы филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина

Новый онлайн-проект #Президентскаябиблиотека_школе представлен на странице тюменского филиала Президентской библиотеки, сообщает филиал. 

В нем будут публиковаться полезные материалы по русскому языку, литературе, истории и обществознанию.

Накануне 125 лет со дня рождения одного из лучших поэтов XX века Владимира Маяковского вниманию читателей будут представлены произведения автора из фонда библиотеки (литература, программа 7 класса): "Грозный смех. Окна Роста". Феерическая комедия Маяковского "Клоп".

Р

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# библиотека , проект , Тюменский филиал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:05 29.05.2018Библиотечно-музейный комплекс создан в ТюмГУ
09:43 29.05.2018Классики в прочтении ишимцев прозвучат у солнечных часов
09:32 29.05.2018Ученые разработали установку, которая улавливает и остужает горящие брызги металла
09:10 29.05.2018Тюменский филиал Президентской библиотеки разработал новый проект