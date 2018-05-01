Потомкам сказочника Ершова вручат родословие и соломенного Конька-Горбунка

Фото Стрехнинская библиотека Фото Стрехнинская библиотека

Ишимская земля во второй раз станет местом проведения съезда потомков Петра Павловича Ершова. Эта встреча пройдет в рамках Ершовских дней в Ишиме. О своем участии заявили 20 представителей рода Ершова из разных городов России – от Москвы до Благовещенска.

Три года назад во время празднования 200-летия со дня рождения сказочника его потомки договорились, что встретятся вновь, когда в селе Ершово будет возрожден храм Петра Столпника. В строительстве первого храма участвовал сам Петр Павлович Ершов. До этого события остались считанные дни. 11 июня в селе Ершово Ишимского района состоится великое освящение возрожденного храма.

Каждому из участников съезда вручат родословие потомков Петра Ершова. Это глобальное исследование всех родословных линий, исходящих от Петра Павловича, подготовили сотрудники Ершовского музея в Ишиме. Представителям славного рода подарят и необыкновенно теплые и солнечные фигурки Конька-Горбунка из соломы, работы мастера из Казанского района. Один из таких сказочных Коньков уже отправился за океан, в Калифорнию, где живет Алла Ранская – потомок автора любимой сказки миллионов детей во всем мире.

"Во многом именно благодаря Алле Ранской из Америки состоялся первый съезд потомков Петра Ершова в Ишиме. Уже много лет она изучает наследие великого предка, ищет представителей рода и объединяет их, - рассказывает заведующая музеем П. П. Ершова Надежда Проскурякова. – А вообще среди его потомков много людей творческих и пишущих, педагогов".

Во время Ершовских дней, которые пройдут 10 и 11 июня в Ишиме и Ишимском районе, будет презентовано новое издание сказки "Конек-Горбунок", его примечательность состоит в том, что иллюстраторами книги выступили юные жители Тюменской области – их рисунки победили в конкурсе "Я рисую сказку "Конек-Горбунок".

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина