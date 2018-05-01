В каждом микрорайоне Тобольска откроется летняя спортплощадка

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 2 тыс. юных тоболяков смогут отдохнуть в городских спортивных учреждениях этим летом.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала председатель городского комитета по физической культуре и спорту Ольга Алеева.

"Организация отдыха несовершеннолетних проводится по двум направлениям. Дети могут отдохнуть и заняться спортом в лагерях дневного пребывания и на спортивных площадках по месту жительства. В лагерях за три смены отдохнут 600 детей. На 17 городских площадках будут заниматься спортом более 1 тысячи 300 тоболяков", - рассказала Ольга Алеева.

Детские лагеря дневного пребывания откроются в спортивных комплексах "Лидер", "Олимп", "Центральный", "Молодость", "Тобол" и Дворце спорта "Кристалл". На сегодняшний день получены санитарно-эпидемиологические заключения на открытие лагерей, территории обработаны от клещей и комаров, заключены договоры на питание детей. Приемка учреждений пройдет в последних числах мая.

Спортивные площадки по месту жительства откроют в каждом микрорайоне Тобольска. В рамках программы "Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно" будут проходить спортивные игры, подготовка к выполнению норм ГТО, экскурсии, встречи с известными спортсменами и тренерами, также мастер-классы, акции и флешмобы. Центральным событием, объединяющим все площадки, станет турнир по футболу "Кожаный мяч 2018".

Также в Тобольске пройдет мероприятие "Спортивный микс". В его рамках будут проводиться общие тренировки и массовые занятия физической культурой на восьми городских площадках.

Евгений Новоселов