Оплатить поездку в тобольских автобусах можно будет банковской картой

Фото пресс-службы администрации Тюмени Фото пресс-службы администрации Тюмени

Оплату проезда банковской картой тестируют в общественном транспорте Тобольска, сообщает городское ПАТП.

Автобусы №4 и №6 оснастили терминалами, принимающими не только транспортные, но и бесконтактные банковские карты.

Стоимость проезда, оплаченного банковской картой, будет такой же, как и при оплате наличными. Жители и гости города смогут также оплатить проезд с помощью смартфонов, часов, браслетов, поддерживающих сервисы Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay.

В ближайшее время услуга будет доступна на всем городском транспорте Тобольска, оборудованном специальными валидаторами.