Светофоры Тюмени контролируют SIM-карты "МегаФона"

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Тюменские водители сократили время в пути из пункта "А" в пункт "Б" благодаря работе 135 умных светофоров. Регуляторы движения самостоятельно сообщают о сбоях в работе. Контролировать их помогают SIM-карты, которые установили внутри каждого светового устройства. Так "Тюменьгортранс" и "МегаФон" перевели на удаленный мониторинг 50% световых устройств города.

Система управления позволяет значительно уменьшить количество заторов и аварийных ситуаций на дорогах. Благодаря онлайн-передаче данных по скоростным каналам связи "МегаФона", срок устранения светофорных сбоев сократился в 2 раза.

Сигнал о неисправности работы светофора теперь напрямую поступает диспетчеру на сервер центра управления "Тюменьгортранс". Ранее дорожники получали такую информацию только от сотрудников ГИБДД, пешеходов или автомобилистов, проезжающих мимо.

Система мониторинга и онлайн-подключение к сети "МегаФона" также позволяет удаленно регулировать работу светофоров, в зависимости от времени суток и дорожной ситуации увеличивать или сокращать длительность зеленого сигнала. Ранее эти действия проводили вручную при нахождении на месте.

"Мобильная связь давно вышла за рамки смартфонов: с каждым годом все больше SIM-карт помогают в решении глобальных задач управления, передачи данных и наблюдения за различными объектами. В нашем регионе услуги удаленного мониторинга все более востребованы как в государственных учреждениях, так и в бизнес-среде. С начала года спрос на них вырос на 40%", – говорит руководитель по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" в Тюмени Анастасия Васильева.

Это уже второй проект с участием "МегаФона" для улучшения дорожной ситуации в регионе. По заказу администрации города в Тюмени проводится геоаналитическое исследование с использованием искусственного интеллекта. Поведение и передвижения жителей изучают по базовым станциям "МегаФона". Полученные данные будут использованы в планировании транспортных развязок и сокращении пробок.