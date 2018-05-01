Более двух тысяч тобольских подростков трудоустроят летом

Фото: пресс-служба администрации Тобольска Фото: пресс-служба администрации Тобольска

Почти 10 млн рублей выделено на реализацию программы "Отряды мэра" в Тобольске летом 2018 года.

Об этом рассказал председатель городского комитета по делам молодежи Георгий Устькачкинцев. По его словам, число рабочих мест увеличат.

"Планируется трудоустроить более 2 тыс. подростков и молодежи. В прошлом году было выделено 5,5 млн рублей, трудоустроено 1 тыс. 665 человек. Работать подростки будут десять дней, оплата составит 2 тыс. 873 рубля", - рассказал Георгий Устькачкинцев.

В 2017 году в коммерческих организациях трудулись 130 человек, в этом году 10 работодателей готовы предоставить 286 рабочих мест.

Впервые на базе отдела информационного и программного обеспечения создадут рабочее место для подростков с ограниченными возможностями здоровья. На весь летний период можно будет трудоустроить шесть человек.

Евгений Новоселов