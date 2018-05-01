Представители ТюмГУ на консорциуме в Канаде обсуждали развитие Арктики

фото ТюмГУ фото ТюмГУ

Доцент кафедры административного и финансового права ИГиП Елена Гладун представила Тюменский госуниверситет в международной программе "Арктическая инициатива Фулбрайта", сообщает вуз.

Это консорциум шестнадцати ученых из Канады, Соединенных штатов, Финляндии, Швеции и других арктических стран, представителей органов государственной власти и исследовательских центров США, коренных малочисленных народов и общественных организаций. Программа стартовала в Икалуите на северо-западе Канады, где проживают коренные народы Севера.

Ученые из арктических регионов обсуждали направления совместных исследований, проблемы и возможности сотрудничества. Наметились междисциплинарные группы, которые в течение полутора лет будут сотрудничать по наиболее актуальным вопросам использования и охраны Арктики. Программа завершится в октябре 2019 года международной конференцией в Вашингтоне. Ее организует Арктический совет.

Участники Арктической инициативы представят совместно выработанные рекомендации для совершенствования арктической политики и законодательства на международном уровне и в своих странах. В Икалуите Арктическая инициатива провела встречи с международными организациями, дипломатами, представителями органов федеральной и региональной власти.

Премьер-министр Нунавута Пол Куасса акцентировал внимание, что Арктика и ее коренное население нуждается во внимании и поддержке со стороны всего глобального сообщества, ученых и активных людей. "Нам нужна устойчивая, здоровая и открытая Арктика, которая сможет противостоять глобальным вызовам и станет местом для диалога и сотрудничества", - сказал он.

По мнению представителя ТюмГУ, участие в Арктической инициативе стало предметом для гордости. "Я представляю не только свой университет и регион, но и Россию, и все мои усилия будут направлены на то, чтобы Российская Федерация выстраивала взаимовыгодные, продуктивные и долгосрочные отношения с арктическими странами через научные проекты и международную коллаборацию", - сказала доцент кафедры административного и финансового права ИГиП Елена Гладун.