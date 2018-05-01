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Четверо жителей Ямала пострадали от укуса клеща

Общество, 14:27 29 мая 2018

Фото Роспотребнадзор РФ

Четыре завозных случая укусов клещей: три в Ноябрьске и один в Новом Уренгое зафиксированы на 28 мая, сообщает управление Роспотребнадзора по Ямалу.

C 12 марта в округе ведется еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами.  Территория округа не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту и боррелиозу. Тем не менее ежегодно проводится вакцинация и ревакцинация лиц, планирующих выезд в эндемичные регионы.

Специалисты службы напоминают, что в случае присасывания клеща лучше всего обратиться в травматологический пункт.

Клеща необходимо исследовать на наличие возбудителей, доставив его на исследование в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в ЯНАО или иные лаборатории, которые проводят такие исследования.

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# клещ , неэндемичный округ , Ямал

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