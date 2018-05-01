На форуме "День предпринимателя-2018" тюменским бизнесменам расскажут об экспорте

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

К 600 млрд рублей приближается ежегодный оборот продукции и услуг, которые создают малые и микропредприятия Тюменской области. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев в своей телеграмме, которую направил в адрес участников форума "День предпринимателя-2018. Продаем тюменское".

Телеграмму от экс-главы региона зачитал заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. По словам Владимира Якушева, малый и средний бизнес являются самыми быстрорастущими сегментами региональной экономики благодаря тому, что тюменские предприниматели - энергичные, амбициозные, настойчивые и инициативные люди.

"Вы успешно реализуете инновационные проекты, создаете новые рабочие места, внедряете передовые технологии. В последние годы Тюменская область сделала мощный рывок вперед в развитии предпринимательства. Эффективно действуют институты и механизмы поддержки бизнеса, в 2018 году заработала "Фабрика проектов", и теперь господдержка предоставляется в формате одного окна", - сообщается в телеграмме от министра.

Владимир Якушев поблагодарил тюменское бизнес-сообщество за совместную работу и отметил, что в течение многих лет власть и предприниматели были единой командой, работающей на благо области и земляков. Первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата - это общая заслуга, уверен он. Экс-губернатор пожелал тюменским предпринимателям благополучия и процветания, надежных партнеров по бизнесу, а также удачи в реализации новых проектов и идей.

Вячеслав Вахрин передал телеграмму бизнес-обмудсмену региона Ларисе Невидайло. Заместитель губернатора подчеркнул, что самое главное - это не качественные и количественные показатели, которые конечно же важны, а прежде всего оценка самим тюменским предпринимательским сообществом того климата, который создан в регионе.

"Это значит, что мы на правильном пути, между властью и предпринимательством - настоящее партнерство. Нам еще предстоит многое сделать, в том числе и в части реализации национального плана развития конкуренции. В государстве открываются новые ниши для бизнеса, и этот процесс будет бесконечным, если мы одинаково будем понимать ценность бизнеса для развития общества, экономики и процветания жителей", - обратился Вячеслав Вахрин к присутствующим в зале и поздравил их с профессиональным праздником, Днем российского предпринимательства.

Форум "День предпринимателя-2018. Продаем тюменское" проходит во Дворце культуры "Нефтяник". В его работе принимают участие инвесторы из иностранных государств и представители крупных международных компаний. Помимо площадок, где бизнесменам расскажут о развитии своего дела, об успешных продажах и экспорте, запланировано проведение закупочных сессий с такими компаниями, как торговая сеть "Магнит", "Сургутнефтегаз", а также с предприятиями Китая, Казахстана, США, Великобритании и Армении.

Дарья Казакова