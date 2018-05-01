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Тюменское лето открывает сезон

Общество, 15:00 29 мая 2018

фото "Тюмень-наш дом" Вконтакте

Грандиозный праздник, посвященный старту летней оздоровительной кампании, состоится в Тюмени 3 июня. В этот день на 52 площадках города пройдут творческие и спортивные мероприятия, мастер-классы и квесты.

Как сообщила на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" заместитель директора городского департамента здравоохранения Ольга Тренина, в первый воскресный день июня свои программы презентуют летние оздоровительные лагеря.

"В рамках проекта "Наш школьный летний дом" ребята получат целевые установки работы в лагере, родители познакомятся с программами смен. Кроме того, взрослым и детям предстоит выполнить совместное задание по обустройству школьного летнего дома. Дошкольники поучаствуют в проекте "Здравствуй, школа!", - рассказала она.

Презентуют свои программы летнего отдыха и учреждения спорта и дополнительного образования. На площадках взрослые и юные горожане поучаствуют в совместных веселых стартах, эстафетах, спортивных состязаниях.

Директор городского департамента по спорту и молодежной политике Евгений Хромин уверен, что совместное с детьми участие в мероприятиях поможет родителям более осознанно подойти к обеспечению досуга своих детей на период летних каникул.

"Большим и массовым событием станет проект "Тюмень спортивная". Дети вместе с родителями смогут поучаствовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях - будут организованы семейные эстафеты, появится возможность познакомиться со спорторганизаторами по месту жительства. Знаковым событием станет фестиваль семейного ГТО", - рассказал Евгений Хромин.

Он добавил, что выполнить нормативы ГТО тюменские семьи смогут 3 июня на 14 городских площадках, самая крупная расположится на площади 400-летия Тюмени. К участию допускается любой состав семьи, при этом присутствие взрослого обязательно.

Помимо этого на каждой из 52 городских площадок состоится презентация добровольческих программ. Желающие не только познакомятся с волонтерской деятельностью, но и смогут записаться в ряды добровольцев.

Узнать расположение ближайших к дому площадок можно на портале "Тюмень – наш дом".    

Любовь Голышева

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# досуг , летний детский отдых , Тюмень спортивная

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