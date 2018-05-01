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"Ключ к жизни": каждый может стать благотворителем

Общество, 13:43 29 мая 2018

Фото www.ya-roditel.ru

Благотворительный проект "БлагоДарю" состоится в ДК "Нефтяник" 31 мая. Зрителям представят "Хореографическую легенду о языке мира". Вырученные от продажи билетов средства будут перечислены для поддержки подопечных благотворительного проекта "Ключ к жизни".

Напомним, "Ключ к жизни" помогает маленьким тюменцам справиться с тяжелыми недугами вот уже почти семь лет. В поддержку проекта в областном центре уже прошло несколько мероприятий.

Седьмой благотворительный бал "Венский вальс в Тюмени" объединил почти 700 человек. 10% от стоимости каждого билета направлены на счет благотворительного проекта "Ключ к жизни" для оказания помощи детям, страдающим тяжелыми заболеваниями. Также на балу была проведена благотворительная лотерея.

В ходе Зеленого марафона "Бегущие сердца", организатором которого выступил Сбербанк, любой участник мероприятия мог сделать доброе дело – внести пожертвования в адрес проекта "Ключ к жизни" для помощи тяжелобольным детям. Как сообщили в пресс-центре Западно-Сибирского банка Сбербанка, в рамках марафона банк провел социальную акцию: закупил палки для скандинавской ходьбы для отделения Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России по Тюменской области".

Поддержать детей, нуждающихся в лечении и реабилитации, можно и прямо сейчас. Достаточно отправить SMS-сообщение на номер 3434 со словом "КЛЮЧ" и через пробел указать цифрами сумму пожертвования. Например: КЛЮЧ 200. В этом случае вы пожертвуете 200 рублей. Если отправите просто слово "КЛЮЧ" без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей.

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# благотворительность , здравоохранение , Зеленый марафон , Ключ к жизни , Сбербанк

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