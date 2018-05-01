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Из Сургута в Грозный с июня можно прилететь без пересадок

Общество, 11:35 30 мая 2018

фото www.utair.ru

Новые прямые рейсы из Сургута в Грозный, Ереван и Минск вводит Utair в июне. Частота полетов из Москвы в Сургут увеличится до 5 рейсов в день, сообщает авиаперевозчик. 

По словам представителя компании, в весенне-летнем расписании Utair уделил особое внимание развитию авиасообщения из Ханты-Мансийского автономного округа, поэтому открыл новые региональные и международные направления.

"Рейсы авиакомпании из Сургута в Анапу, Краснодар и Сочи стали ежедневными, а полеты в Геленджик теперь будут осуществляться лва раза в неделю. В июне самолеты Utair начнут летать в Грозный, Ереван и Минск, а также по сезонным маршрутам: в Барнаул, Белгород, Махачкалу, Минеральные Воды, Омск, Ростов-на-Дону и Самару", — сказал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

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# Грозный , Ереван , рейсы , самолеты , Сургут

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