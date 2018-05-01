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Рой нуждается в хозяине

Общество, 11:24 30 мая 2018

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Годовалый пес по кличке Рой ищет хозяев. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Отлично подойдет как в квартиру другом-компаньоном, так и охранником в частный дом. 

Собаку нашли в мае 2018 года на ул. Циолковского с пироплазмозом. Животное стерилизовано и привито, здорово. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" в 500 рублей. Контактный телефон для будущих хозяев: 8-912-382-62-68 (Татьяна).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Дарья Казакова

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# потеряшки

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