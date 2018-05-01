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Тюменские дошкольники получат персональные приглашения в первый класс

Общество, 18:05 29 мая 2018

Фото www.phototyumen.ru

Проект "Здравствуй, школа!" для будущих первоклассников пройдет в образовательных учреждениях города в рамках фестиваля "Тюменское лето" 3 июня. В этот день воспитанники подготовительных групп детских садов примут участие в праздничной интерактивной программе.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" сообщила заместитель директора городского департамента образования Ольга Тренина.

Малыши познакомятся с укладом школьной жизни, примут участие в познавательных викторинах и физкультминутках. Поучаствуют ребята и в квестах, основная задача которых познакомить будущих первоклассников с территорией школы, кабинетами ИЗО, музыки, спортзалом, школьными музеями и лабораториями.  

"Пока дети участвуют в мероприятиях, родители смогут детально ознакомиться с образовательной программой школы, пообщаться с администрацией учреждения. Надеемся, что дети и взрослые получат массу положительных эмоций. Кроме того, старшеклассники вручат дошколятам персональные приглашения в первый класс", - рассказала она.

Мероприятие начнется в школах города в 10 часов. Уточнить адрес ближайшей к дому площадки можно на портале "Тюмень – наш дом".   

Любовь Голышева

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# первоклассники

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