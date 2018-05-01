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Фонд ишимского музея пополнился военным раритетом

Общество, 11:13 30 мая 2018

Фото Геннадия Крамора

Необычная посылка пришла в Ишимский музейный комплекс П. П. Ершова. В коробке находилась военная каска советского солдата образца 40-х годов. Такой подарок в Ишим из Волгограда прислал человек, далекий от музейного дела, 70-летний Владимир Богданов, когда-то живший в Ишиме.

"Наш земляк в социальных сетях увидел группу ишимского музея и прочитал о выставке, посвященной 229-стрелковой дивизии, в которой сражались воины-ишимцы в Сталинградской битве. И тогда он решил внести свой вклад и прислал в дар музею каску, найденную на местах боев у города Калач, где также воевали солдаты из Ишима. Хочется сказать, что в наше время это редкий и достойный пример отношения к истории и ее сохранению", - рассказал ученый секретарь Ишимского музейного комплекса Геннадий Крамор.  

Сейчас на стендах военной выставки представлено более 100 экспонатов, переданных в Ишим из города-побратима Суровикино поисковым отрядом "Обелиск", который 30 лет под руководством казака Валерия Чувилева ведет активную поисковую работу в местах сражений Сталинградской битвы. 

Фото Геннадия Крамора Фото Геннадия Крамора ﻿

 

Инна Кондрашкина

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# Великая Отечественная война , Ишим , Ишимский музейный комплекс

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