Тюменская область привлекательна для иностранных инвесторов

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Информация о том, что Тюменская область заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, вызвала искренний интерес у иностранных инвесторов.

"Мы обязательно учтем этот факт в своей работе", - заявила в эксклюзивном интервью обозревателю "Тюменской линии" генеральный директор и председатель совета директоров французской компании Dalkia Сильви Жеанно. Беседа состоялась в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Компания Dalkia занимается решением актуальных проблем, связанных с энергоэффективностью. Это лидирующий поставщик энергосервисных услуг во Франции.

"Мы уже сотрудничаем с компанией Danone, один из заводов которой находится в Ялуторовске. Энергоэффективность очень важна не только с точки зрения сбережения окружающей среды, но и для повышения конкурентоспособности предприятий", - подчеркнула Сильви Жеанно.

По мнению руководителя компании Dalkia, одним из наиболее перспективных направлений для сотрудничества является модернизация жилищно-коммунального хозяйства. Особенно это актуально для Западной Сибири, в том числе для Тюменской области.

"Мы очень настроены на дальнейшее развитие бизнеса в Тюменской области и готовы инвестировать во внедрение наших технологий, которые могут использоваться и уже работают в разных климатических зонах", - подчеркнула Сильви Жеанно.

Евгений Бабенко