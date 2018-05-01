  • 30 мая 201830.05.2018среда
  • USD62,6420
    EUR72,5269
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер южный

В Тюменской области более восьми тысяч выпускников напишут ЕГЭ по математике базового уровня

Общество, 09:32 30 мая 2018

фото Министерства образования и науки РФ

8 тыс. 200 выпускников школ Тюменской области сдают базовый единый государственный экзамен по математике 30 мая.

Как сообщает региональный департамент образования и науки, в этом году выпускники отдают предпочтение точным наукам. "Если в прошлые годы школьники выбирали социологию, то теперь набирают обороты математика, физика и биология. Это предметы, необходимые для получения инженерных специальностей в нашем регионе", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" пресс-секретарь департамента Евгения Самохвалова.

Профильный ЕГЭ по математике пройдет 1 июня. 

Напомним, 28 мая более 900 выпускников школ региона сдавали ЕГЭ по географии и информатике. При этом 600 одиннадцатиклассников выбрали информатику и ИКТ. Результаты выпускники узнают не позднее 15 июня.

Основной период ЕГЭ проходит в 2018 году с 28 мая по 2 июля.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выпускники , ЕГЭ , математика , Тюменская область

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:35 30.05.2018Из Сургута в Грозный с июня можно прилететь без пересадок
11:24 30.05.2018Рой нуждается в хозяине
11:13 30.05.2018Фонд ишимского музея пополнился военным раритетом
09:54 30.05.2018Представители ТюмГУ на консорциуме в Канаде обсуждали развитие Арктики