В Тюменской области более восьми тысяч выпускников напишут ЕГЭ по математике базового уровня

фото Министерства образования и науки РФ фото Министерства образования и науки РФ

8 тыс. 200 выпускников школ Тюменской области сдают базовый единый государственный экзамен по математике 30 мая.

Как сообщает региональный департамент образования и науки, в этом году выпускники отдают предпочтение точным наукам. "Если в прошлые годы школьники выбирали социологию, то теперь набирают обороты математика, физика и биология. Это предметы, необходимые для получения инженерных специальностей в нашем регионе", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" пресс-секретарь департамента Евгения Самохвалова.

Профильный ЕГЭ по математике пройдет 1 июня.

Напомним, 28 мая более 900 выпускников школ региона сдавали ЕГЭ по географии и информатике. При этом 600 одиннадцатиклассников выбрали информатику и ИКТ. Результаты выпускники узнают не позднее 15 июня.

Основной период ЕГЭ проходит в 2018 году с 28 мая по 2 июля.

Николай Ступников