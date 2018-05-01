Александр Моор обладает всеми качествами современного лидера, считает Иван Квитка

Депутат Госдумы Иван Квитка. Фото tyumen.er.ru Депутат Госдумы Иван Квитка. Фото tyumen.er.ru

Александр Моор - опытный управленец и профессионал высокого уровня. Уверен, он продолжит курс динамичного развития Тюменской области, взятый его предшественниками.

Такое мнение высказал депутат Госдумы Иван Квитка, комментируя утверждение кандидатуры мэра города Тюмени Александра Моора на должность врио губернатора Тюменской области.

"Считаю, опыт работы Александра Моора поможет ему успешно продолжать формирование экономической стратегии региона, развивать конструктивное сотрудничество с автономными округами и эффективно взаимодействовать с депутатским корпусом. Он полон сил для реализации больших идей и планов, обладает всеми качествами современного лидера",- подчеркнул депутат.

По словам Ивана Квитки, Тюмень по динамике развития достигла уверенных успехов и занимает лидирующие позиции по многим показателям. Благодаря слаженной работе администрации города под руководством Моора в Тюмени решаются первоочередные задачи, волнующие население. Развивается городская среда, дорожная сеть, расширяется инновационное производство, создаются комфортные условия для жизни.

Депутат добавил, что согласен с позицией врио губернатора, как важно на данном этапе сохранить преемственность и продолжить реализацию всех начатых проектов, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".