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Более четырех тысяч жителей Тюменской области пострадали от укусов клещей

Общество, 13:59 30 мая 2018

фото управления Роспотребнадзора по Тюменской области

4 тыс. 324 жителей Тюменской области, в том числе 957 детей обратились в больницы региона по поводу укусов клещей на 28 мая, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей снизилась в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

С 26 марта случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех территориях области. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени, Ишиме, Заводоуковском и  Ялуторовском районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 97 % пострадавших.

В регионе зарегистрировано два случая заболевания клещевым боррелиозом. Случаев заболевания клещевым энцефалитом нет.

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# клещи , Роспотребнадзор

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