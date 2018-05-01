Более четырех тысяч жителей Тюменской области пострадали от укусов клещей

фото управления Роспотребнадзора по Тюменской области фото управления Роспотребнадзора по Тюменской области

4 тыс. 324 жителей Тюменской области, в том числе 957 детей обратились в больницы региона по поводу укусов клещей на 28 мая, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей снизилась в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

С 26 марта случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех территориях области. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени, Ишиме, Заводоуковском и Ялуторовском районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 97 % пострадавших.

В регионе зарегистрировано два случая заболевания клещевым боррелиозом. Случаев заболевания клещевым энцефалитом нет.