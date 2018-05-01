Лучшие спектакли России покажут в Тюмени и Тобольске на фестивале "Театр наций FEST"

Фото: theatreofnations.ru Фото: theatreofnations.ru

Фестиваль "Театр наций FEST" пройдет в Тобольске с 27 июня по 7 июля 2018 года.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в управлении корпоративных коммуникаций "СИБУР Тобольск", участие в третьем региональном фестивале театра наций примут Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Мария Миронова, Игорь Верник, Авангард Леонтьев, Ольга Остроумова и другие артисты. В программе — восемь мероприятий, в том числе большой концерт "Евгений Онегин. Лирические отступления" на Красной площади Тобольска, который был показан в Большом и Александринском театрах.

Как рассказал художественный руководитель театра наций Евгений Миронов, тоболяков ждут не гастроли, это именно фестиваль.

"Это, праздник для всего города: спектакли для детей и взрослых, концерт на городской площади, мастер-классы, поэтические чтения. Я рад, что в этом году мы снова приедем в центр России, в Сибирь", - отметил Евгений Миронов.

Фестиваль откроется в Тюмени спектаклем театра наций "Наше всё... Бродский. Лица необщим выраженьем", затем на восемь дней отправится в Тобольск. В культурной столице Сибири пройдет концерт "Евгений Онегин. Лирические отступления", состоятся спектакли театра наций "Живые картины" и "Осторожно, эльфы!", постановка "Злачные пажити" Новосибирского театра "Старый дом" — участник фестиваля "Золотая маска", "БеспринцЫпные чтения" писателя Александра Цыпкина, мастер-класс для детей проведут театр вкуса и уличный театр ТУТ.

Евгений Миронов, Игорь Верник и Мария Миронова проведут большую встречу с волонтерами Тобольска, желающими развивать благотворительность в городе. Артисты поделятся своим опытом реализации благотворительных программ. В рамках творческого вечера актер Дмитрий Сердюк – автор поэтической композиции и исполнитель программы "Наше всё... Бродский. Лица необщим выраженьем" – пообщается с писателями Тюмени и Тобольска. О творчестве и о благотворительности на паблик-токе тоболякам расскажет писатель Александр Цыпкин – попечитель фонда "Дети-бабочки".

Евгений Новоселов